نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق بدرجة القائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في بيان عبر موقعه الرسمي، بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق بدرجة قائد، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال البيت الأبيض، إن الشيخ صباح كان لعقود صديقًا وشريكًا ثابتًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمير دولة الكويت وفر دعمًا لا غنى عنه وخدم بلاده كوزيرًا للخارجية طيلة 40 عامًا.

وأضاف: "وساطته الدؤوبة في حل مشكلات منطقة الشرق الأوسط نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف".

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وأعرب البيت الأبيض "عن سعادة الرئيس الأمريكي لمنح هذا الشرف إلى صديقه الأمير".

ويعد وسام الاستحقاق الأمريكي هو جائزة لأفراد الجيش الأمريكي، ويُمنح الوسام أيضًا للشخصيات العسكرية والسياسية من الحكومات الأجنبية، بجانب رؤساء الدول الأجنبية أنفسهم، وتم منح هذا التكريم آخر مرة في عام 1991.

وسيتسلم أكبر أبناء أمير الكويت، الأمير ناصر صباح الأحمد الصباح، الوسام نيابة عن والده في احتفال خاص.