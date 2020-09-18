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الإمارات ترسل مساعدات غذائية لليمن بنحو 37 طن

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 37 طناً من المساعدات الغذائية على النازحين في الساحل الغربي اليمني، وأهالي الشحر في حضرموت.

 

فقد واصلت دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية؛ للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان. وعبر «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية ل1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020.

 

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوماً منذ أربع سنوات.

 

من جهة أخرى، واصلت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت؛ وذلك في إطار جهودها؛ الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

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فقد وزع فريق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي 500 سلة غذائية تزن 21 طناً و400 كيلوجرام من المساعدات الغذائية، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

 

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً؛ لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت ( 31.910) من السلال الغذائية تزن 2483 طناً و328 كيلوجراماً، استفاد منها 150 ألفاً و550 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

 

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