بقرار نهائي.. الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2019

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قرارا نهائيا يقضي بتتويج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، نسخة عام 2019.
وأعلنت (كاس) في بيان رفض استئناف الوداد البيضاوي المغربي، وأيدت الأحكام التي اتخذتها لجنة استئناف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتبعا لذلك تم تأكيد الترجي التونسي بطلا للبطولة الأفريقية الأغلى.
وكانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قد توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة لتقنية الفيديو "الفار"، للكشف عن مدى صحة هدف سجله لاعب الفريق وليد الكرتي، لكنه أُلغى بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.
وأطلق الحكم الغامبي صافرة النهاية بعد ساعة ونصف الساعة من توقف المباراة، باعتبار الفريق المغربي منسحبا، وذلك بناء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ونشر الحساب الرسمي للترجي التونسي بيانا عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "في الاعادة إفادة .. ترجي بطل أفريقيا 2019".
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