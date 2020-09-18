زلزال بقوة 5.4 درجة يهز جزيرة كريت اليونانية 

وقال معهد أثينا للجيوديناميكا إن الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة، ووقع فى الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من أرفى، وعلى عمق 40.5 كيلومتر.

وأفادت إدارة الإطفاء والشرطة بعدم تلقى أى اتصالات لطلب المساعدة أو تقارير عن وقوع أضرار.