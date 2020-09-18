تركيا تواصل الاستفزاز: تمديد مهام سفينة تنقيب بشرق المتوسط شهرا

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، تمديد مهام سفينة التنقيب خير الدين بارباروس، في شرقي المتوسط شهرا إضافيا.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال إنه لا معنى للدخول في مغامرة جديدة مصيرها الفشل، في إشارة إلى التوتر مع قبرص بشان غاز شرق المتوسط.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن قواتها البحرية مستمرة في حماية سفن التنقيب شرق المتوسط وفي البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات البحرية التركية ستواصل القيام بواجباتها وستستمر في توفير الحماية اللازمة لسفن البحث والتنقيب، حيث توفر الحماية لسفينة الفاتح في البحر الأسود، ولسفينتي "يافوز" و"بارباروس خير الدين باشا" شرق المتوسط.
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