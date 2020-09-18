مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض مقاتلة عسكرية أمريكية فوق مياه البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27 " اعترضت طائرة دورية أميركية فوق البحر الأسود لمنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.

وذكر البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الطائرة الأمريكية وتبين أنها من طراز "بي – 8 أي" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، حيث قامت بمرافقتها فوق مياه البحر الأسود.

وقالت الوزارة الروسية إن المقاتلة عادت لقواعدها بعد مرافقة الطائرة الأمريكية خارج الحدود الروسية ومنعها من انتهاك الحدود الدولية لروسيا.