تمويل الراجحي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات تعرف على التفاصيل

تمويل الراجحي بدون كفيل من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء يتسهيلات عديدة وأقساط مجدولة حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات حيث يعتبر مصرف الراجحى من أكبر المصارف الأسلامية المتواجده داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة تصل إلى 500 فرع في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى فروع الراجحي في بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية وعلى صعيد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد تمويل شخصي بدون كفيل ولا ضامن وبفترات سداد مرنة واقساط ميسرة تصل حتى 10 سنوات كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن من مصرف الراجحي وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن من مصرف الراجحي وسوف نوضح في هذا المقال المستندات والأوراق اللازمة لأستكمال طلب تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن

مزايا تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن

يقدم مصرف الراجحي تمويل فوري بدون كفيل ولا ضامن وبالتقسيط حتى 10 سنوات بالأضافة إلى تسهيلات عديدة ويتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية التقديم على تمويل الراجحي من خلال الدخول على رابط تمويل بدون كفيل من مصرف الراجحي وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا تمويل الراجحي بدون ضامن

يتميز تمويل الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الأسلامية

يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن

يتميز تمويل الراجحي بدون كفيل بتأمين تكافلي على الحياة

يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بأنه يتيح للعملاء إمكانية توحيد جميع إلتزماتهم المالية في قسط شهري واحد

يتميز تمويل الراجحي بدون ضامن بفترات سداد تصل حتى 96 شهر للعاملين في القطاع الحكومي و84 شهر للقطاع الخاص

يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الراجحي بدون كفيل حتى 50 ألف دينار و 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام و 25 ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص

يشترط للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 300 دينار وذلك للعاملين في القطاع الحكومي يشترط للحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 400 دينار وذلك للعاملين في القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل الراجحي من العاملين في القطاع الحكومي يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل الراجحي بدون كفيل من العاملين في القطاع الخاص

يجب تقديم هوية الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لآخر 6 أشهر ويجب أن يكون مختوم وموقع يجب تقديم آخر قسيمة راتب أو إقتطاع عسكري يجب تقديم إثبات سكن خاص بالمتقدم مثل فاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء أو هاتف أرضي يجب تقديم تعهد بتحويل الراتب خاص يالمتقدم أو إقتطاع عسكري خاصة بالمتقدم

شروط الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيلالمستندات المطلوبة لاستكمال طلب تمويل الراجحي بدون كفيل