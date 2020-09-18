تمويل الراجحي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات تعرف على التفاصيل

تمويل الراجحي بدون كفيل من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء يتسهيلات عديدة وأقساط مجدولة حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات حيث يعتبر مصرف الراجحى من أكبر المصارف الأسلامية المتواجده داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة تصل إلى 500 فرع في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى فروع الراجحي في بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية وعلى صعيد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد تمويل شخصي بدون كفيل ولا ضامن وبفترات سداد مرنة واقساط ميسرة تصل حتى 10 سنوات كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن من مصرف الراجحي وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن من مصرف الراجحي وسوف نوضح في هذا المقال المستندات والأوراق اللازمة لأستكمال طلب تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامنمزايا تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن
يقدم مصرف الراجحي تمويل فوري بدون كفيل ولا ضامن وبالتقسيط حتى 10 سنوات بالأضافة إلى تسهيلات عديدة ويتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية التقديم على تمويل الراجحي من خلال الدخول على رابط تمويل بدون كفيل من مصرف الراجحي وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا تمويل الراجحي بدون ضامن
- يتميز تمويل الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الأسلامية
- يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن
- يتميز تمويل الراجحي بدون كفيل بتأمين تكافلي على الحياة
- يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بأنه يتيح للعملاء إمكانية توحيد جميع إلتزماتهم المالية في قسط شهري واحد
- يتميز تمويل الراجحي بدون ضامن بفترات سداد تصل حتى 96 شهر للعاملين في القطاع الحكومي و84 شهر للقطاع الخاص
- يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الراجحي بدون كفيل حتى 50 ألف دينار و 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام و 25 ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص
- يشترط للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 300 دينار وذلك للعاملين في القطاع الحكومي
- يشترط للحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 400 دينار وذلك للعاملين في القطاع الخاص
- يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل الراجحي من العاملين في القطاع الحكومي
- يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل الراجحي بدون كفيل من العاملين في القطاع الخاص
- يجب تقديم هوية الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم
- تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لآخر 6 أشهر ويجب أن يكون مختوم وموقع
- يجب تقديم آخر قسيمة راتب أو إقتطاع عسكري
- يجب تقديم إثبات سكن خاص بالمتقدم مثل فاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء أو هاتف أرضي
- يجب تقديم تعهد بتحويل الراتب خاص يالمتقدم أو إقتطاع عسكري خاصة بالمتقدم
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تمويل الراجحي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.