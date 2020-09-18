أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

الفلكي الشوافي: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانيةأوضح الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب مساء اليوم السواحل الجنوبية لجزيرة كريت اليونانية.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك، إن مواقع الرصد الزلزالي ومنها USGS رصدت مساء اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 حوالي الساعة 7:28 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC+3) زلزال بلغ 5.9 درجة على مقياس رختر ضرب السواحل الجنوبية لجزيرة كريت اليونانية وبورة الزلزال كانت على عمق حوالي 44 كيلومتر تحت سطح الأرض وحتى كتابة هذا لا يتوفر أي معلومات او أنباء عن أضرار أو ضحايا.

هذا وكان بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية افادو بان بعض سكان السواحل الشمالية في مصر شعروا بالهزة الأرضية، علما بأن أقرب السواحل المصرية تبعد حوالي 375 كيلومتر من مركز الهزة الارضية في جزيرة كريت اليونانية.