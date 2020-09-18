رومانيا تعثر على "الكنز المسروق" من لندن

أعلنت رومانيا، الجمعة، اكتشاف حوالي 200 كتاب قديم بقيمة تقرب من 3 ملايين دولار كانت قد سُرقت من مستودع في بريطانيا عام 2017.

وكانت كتب بارزة لغاليليو وإسحاق نيوتن وأخرى قديمة لبتراركا من القرن الرابع عشر وإصدارات نادرة لدانتي فضلا عن حوالي 80 مسودة رسومات للفنان الإسباني غويا، قد سُرقت خلال عملية سطو لافتة ليل 29 إلى 30 يناير 2017.

وقد دخل اللصوص من سقف مستودع في فلتهام قرب لندن، قبل النزول 12 مترا على الحبال من دون كشفهم عن طريق أجهزة رصد التحركات، ثم خرجوا بالطريقة عينها.

وأوقف 4 مشتبه بهم من الجنسية الرومانية في يونيو 2019 إثر حوالي 30 مداهمة في شمال شرق رومانيا، فيما أوقفت السلطات بريطانية عشرات آخرين لم تكشف جنسياتهم.

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غير أن توقيف روماني في مدينة تورينو الإيطالية في يناير، هو الرأس المدبر المفترض لهذه الشبكة، والمعلومات التي أدلى بها "كان لها دور حاسم في نجاح هذه العملية" التي تعاونت فيها أجهزة الشرطة في بريطانيا وإيطاليا ورومانيا، بحسب بيان لوكالة "يوروغست" القضائية الأوروبية.

وجرى اكتشاف المسروقات الثمينة، الأربعاء، داخل منزل في مقاطعة نيامت شمال شرق رومانيا، وبيّنت صور نشرتها النيابة العامة الرومانية الأعمال موضبة في أكياس بلاستيكية ومخبأة في حفرة من الخرسانة مغطاة بكميات من الردم.

وقالت الشرطة البريطانية إن "هذه الكتب قيّمة للغاية ولا بديل عنها وترتدي أهمية هائلة للتراث الثقافي الدولي".

وأفاد المحققون البريطانيون بأن جزءا من المشتبه بهم وهم أعضاء في عصابة تتخذ في شمال شرق رومانيا مقرا لها، ارتكبوا "إحدى 10 عملية سطو أخرى في بريطانيا، مستخدمين بصورة عامة أسلوب الاقتحام عينه، وسرقوا خلالها مقتنيات تقدر قيمتها بمليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار)".