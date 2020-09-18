ترامب يلتقى ممثل أمير الكويت فى البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب سيلتقى الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن أمير الكويت، مساء الجمعة فى البيت الأبيض. ويلتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميرى باستقرار حالته الصحية بقوله: "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر". وأوضح وزير شؤون الديوان الأميرى، الشيخ على جراح الصباح، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطنى، الذى طمأن الجميع على صحة أمير البلاد.

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