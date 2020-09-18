عاجل .. وزير الاقتصاد الفرنسى يعلن إصابته بـ كورونا

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وأعلنت السلطات الصحية فى فرنسا، فى وقت سابق اليوم الجمعة، تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" فى البلاد لأول مرة منذ نهاية الإغلاق فى مايو الماضى.
وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن أغلب الزيادات الحالية فى أعداد الإصابات تؤثر على صغار السن إلا أن الإصابات تزداد كذلك ما بين الكبار.
وأكدت السلطات الصحية بفرنسا وفاة 265 شخصا الأسبوع الجارى من جرّاء الفيروس مقابل 129 شخصا الأسبوع الماضى.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس داخل فرنسا بلغ حتى الآن حوالى 415 ألف شخص.
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