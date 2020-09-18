عاجل .. وزير الاقتصاد الفرنسى يعلن إصابته بـ كورونا

وأعلنت السلطات الصحية فى فرنسا، فى وقت سابق اليوم الجمعة، تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" فى البلاد لأول مرة منذ نهاية الإغلاق فى مايو الماضى.

وحذّرت باريس، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، من أن جميع مؤشرات فيروس كورونا تزداد سوءاً فى الوقت الحالى وأن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يشهد ارتفاعاً ملحوظا.