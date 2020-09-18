قالت وكالة آكي الإيطالية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر أوروبي مطلع، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، سيتوجهون- خلال اجتماعهم الاستثنائي، الاثنين القادم- لرفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا.
وأشارت الوكالة، إلى أن الاتحاد كان قد وضع اسم "صالح"، قبل سنوات، على لائحة العقوبات ضمن قائمة من يعرقلون الحل السياسي في ليبيا.
ونقلت عن المصدر قوله: "رأينا خلال هذا الصيف أن السيد عقيلة صالح تعاون بشكل جيد لمصلحة الحل السياسي في ليبيا ويجب أن يأخذ فرصته".
واعتبر المصدر أن بروكسل مستعدة لرفع وتعديل عقوباتها حسب تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أشخاص وهيئات بسبب انتهاكها لحظر توريد السلاح لليبيا بموجب قرار الأمم المتحدة، مبينا أن بعضهم أتراك وبعضهم من جنسيات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بسبب ليبيا.. الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على شخصيات تركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.