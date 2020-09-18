الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة جديدة لتركيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة تركية متورطة في خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار الأمم المتحدة.

وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الاتحاد سيفرض تلك العقوبات يوم الاثنين، موضحين أنه رغم أن العقوبات متواضعة لكنها ذات دلالة كبيرة وإشارة موجهة لمنتهكي حظر السلاح على ليبيا.

اقرأ أيضا:

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الأدلة أثبتت تورط شركة تركية ضمن 3 كيانات أخرى، من المقرر أن يفرض عليها التكتل الأوروبي عقوبات.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم تجميد أصول تلك الشركات في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من إقامة شراكات مع دول التكتل أو الوصول للأسواق الأوروبية.

كان الاتحاد الأوروبي مشاركا في عملية "ايريني" المسؤولة عن مراقبة الحظر الأممي للسلاح على ليبيا، فيما أكد دبلوماسيون أن ذلك مكن الأوروبيين من توثيق العديد من انتهاكات تركيا.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا استفزازها لليونان بالتنقيب عن الطاقة في المياه التابعة لها شرق البحر المتوسط، وأعلنت أنقرة تمديد مهام سفينة التنقيب خير الدين بارباروس، في شرقي المتوسط شهرا إضافيا.