إصابة وزير المالية الفرنسي بفيروس كورونا

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن نتائج الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن حصيلة قياسية جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة عن أكثر من 123 حالة وفاة.

كما سجلت فرنسا 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تتزايد المخاوف في البلاد من تفشي موجة ثانية من الوباء.

وأعلنت الصحة الفرنسية عن 123 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وهي الحصيلة الومية الأعلى الأعلى من حيث عدد الضحايا منذ شهر مايو الماضي.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا منذ بدء الوباء 31249 حالة.

فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم حاجز الـ30 مليون حالة.