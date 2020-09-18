اول اصابة لحيوان اليف في الاردن بفيروس كورونا

دوت الخليج :- كشف محافظ اربد رضوان العتوم عن اول اصابة لحيوان اليف " كلب " في محافظة اربد .
وقال العتوم : ان الكلب مقيم في منزل مستثمر من جنسية اسيوية يملك استثمارا بمدينة الحسن الصناعية وكان قد شرع باجراءات تسفير الكلب الى زوجته التي تقيم خارج الاردن ، ما تطلب اجراء فحص له بينت نتيجته انها ايجابية في ساعة متاخرة من مساء اليوم ، وفق الرأي .
وقال انه وكاجراء اولي تم ارسال الكلب لحجره بالمنزل مع مالكه واتخاذ اجراءات التقصي الوبائي بهذه الحالة الفريدة والاولى على الصعيد المحلي ، موضحا ان المعلومات الاولية تشير الى اقامة الكلب بالمنزل وانه لايرافق مالكه الى امكنة عامة او ذات اكتظاظ كالعمل .
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