الزمالك يسقط أمام أسوان.. والأهلي بطلا للدوري المصري

أهدى الزمالك غريمه التقليدي الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الخامس تواليا و42 في تاريخه قبل 7 مراحل من النهاية، بخسارته أمام مضيفه أسوان بهدف نظيف، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الثاني، حيث يتبقى للأول 7 مباريات مقابل 6 للثاني.

ورغم أن الزمالك لا يزال قادرا على اللحاق بغريمه حسابيا، إلا أنه سيحسم 3 نقاط منه مع نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في مرحلة الذهاب بسبب اعتراضه على ضغط المباريات.

وباتت مباراة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة، السبت، احتفالية بالفوز باللقب.

وسجل هدف فوز أسوان إبراهيم جلال (45+2)، وهو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، رافعا رصيد فريقه إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

شوط اول متوسط فنيا تسيّد الزمالك أغلب فتراته وإن غابت الفاعلية الهجومية على مرمى أسوان، الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

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كادت الدقيقة الأولى تعلن عن هدف أول لأصحاب الأرض، بعدما سدد هيثم الفيل الكرة البينية خلف دفاع الزمالك أبعدها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

وكان واضحا تأثر الزمالك بغياب عناصره الأساسية بسبب الإصابة أبرزهم التونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بن شرقي، ومحمد بو ناجم للإيقاف، إضافة إلى الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التعاون السعودي.

أرسل هيثم الفيل كرة طويلة من هجمة مرتدة حولها إبراهيم جلال رأسيه من فوق جنش محرزا الهدف الوحيد في المباراة (45+2).

وحاول الزمالك إدراك التعادل عبر مصطفى محمد برأسية قوية أبعدها مسعد عوض من على خط المرمي (47) ورد محمد طارق ابو العز بتسديدة قوية (54) أبعدها جنش بصعوبة.

ودفع طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك بعدة تغييرات هجومية أملا في تعديل النتيجة، حيث مرت رأسية مصطفى محمد بجوار القائم الأيمن (88)، وكادت رأسية البديل كريم بامبو تسكن الشباك (90).