بدءا من الأحد .. ترامب يحظر عمليات تنزيل تيك توك ووى تشات

تحظر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تطبيق (وى تشات) وتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك) من متاجر التطبيقات الأميركية اعتبارا من مساء الأحد، وهى خطوة تمنع الأميركيين من تنزيل المنصتين المملوكتين للصين بسبب مخاوف من أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي.





ويؤثر الحظر، الذى تم الإعلان عنه الجمعة، على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق تيك توك الأمر الذى يتيح للمجموعة المالكة بايت دانس فرصة لإبرام اتفاق حول مصير عملياتها فى الولايات المتحدة.

ويواجه وى تشات، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعى والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد.

لكن مستخدمى تيك توك الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر عندما يتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفه تيك توك بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.

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وقالت الشركة فى بيان "نختلف مع قرار وزارة التجارة، ونشعر بالإحباط لأنه يقف حاجزا يمنع عمليات تنزيل التطبيق الجديدة اعتبارا من يوم الأحد، ويحظر استخدام تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة اعتبارا من 12 نوفمبر".

وقال وزير التجارة ويلبر روس لشبكة فوكس بيزنس إن "تيك توك الأساسى سيبقى كما هو حتى 12 نوفمبر".

ولا يزال من الممكن أن يلغى ترامب حظر التنزيلات الجديدة لتيك توك، قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت بايت دانس اتفاقا مع أوراكل يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.