شاهد.. حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه الخليج لأول مرة منذ 10 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، دخول حاملة الطائرات (USS Nimitz CVN-68) رفقة مجموعة سفن تابعة لها إلى مياه الخليج لأول مرة منذ 10 أشهر.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته القيادة الأمريكية المركزية الوسطى أن حاملة الطائرات عبرت مضيق هرمز رفقة الطرادين الصاروخين (USS Princeton CG-59) و(USS Philippine Sea CG-58)، وكذلك المدمرة (USS Sterett DDG-104).

وأوضح البيان أن "المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات ستنفذ عمليات وتدريبات مشتركة مع الشركاء في المنطقة وفي التحالف، وكذلك ستقدم دعما جويا في تنفيذ عملية العزم الصلب".

وسحبت الولايات المتحدة سابقا حاملات الطائرات التابعة لقواتها من مياه الخليج بسبب "التهديد الإيراني" لتنفذ مهمات الدورية قرب الحدود الإيرانية من بحر عمان.

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