المغرب يطلب شراء لقاح كوفيد-19 مع اقتراب الإصابات من 100 ألف

قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا مع شركة آر-فارم الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب. وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم في يوليو لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد. وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية. Advertisements وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة. وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات. كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.

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