كندا تمدد اتفاق إغلاق الحدود الأمريكية أمام رحلات السفر غير الضرورية حتى يوم 21 أكتوبر

وقال وزير السلامة العامّة الكندي بيل بلير، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/، إن القرار اتخذ على أساس حفظ الصحة العامة.
وكانت القيود قد تم إعلانُها في 18 مارس الماضي وتم تمديدها زمنيًا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في كندا بلغ حوالي 142 ألف شخص.
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