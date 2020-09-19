بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة روث جينسبيرج أشهر قاضية في أمريكا

أعلنت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم السبت، وفاة القاضية، روث بادر غينسبيرج، التي تركت بصمة في عملها بالمحكمة منذ 1993، الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقالت المحكمة، في بيان، إن جينسبيرج، المناصرة لحقوق المرأة والتي أصبحت رمزا للديمقراطيين الأمريكيين، توفيت بسبب مضاعفات إثر إصابتها بسرطان البنكرياس.

وقد يغير رحيل القاضية التوازن الأيديولوجي للمحكمة بشكل كبير، والتي تضم حاليا أغلبية محافظة، من خلال نقلها نحو اليمين بشكل أكبر.

وتعطي وفاة جينسبيرج، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الفرصة لتوسيع الأغلبية المحافظة بتعيينٍ قاض ثالث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.