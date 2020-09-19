الصين تهدد الولايات المتحدة بسبب "تيك توك" و"وي تشات"

وأكدت الوزارة -حسب تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية- أنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ما لم تصحح أخطاءها، مشددة على أنها لن تتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحها المشروعة.

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة التجارة الصينية، عن رفضها لقرار الحظر الأميركي ضد "تيك توك" و"وي تشات".

هذا، وأكدت شركة TikTok ، أنها تسعي لمقاضاة إدارة ترامب على الأمر التنفيذي للرئيس الذي يحظر المعاملات مع التطبيق المملوك للشركة الصينية .ByteDance.

وبموجب الأمر التنفيذي للرئيس الصادر في 6 أغسطس، فإن أي معاملات مع ByteDance من قبل أشخاص أميركيين أو خاضعين للسلطة القضائية الأميركية ستواجه حظرًا خلال 45 يومًا. النطاق الكامل للحظر غير واضح، لأنه يمنح وزير التجارة سلطة تحديد تلك المعاملات التي تخضع لأمر الرئيس.

هذا وقد أعطى أمر منفصل صدر في 14 أغسطس 90 يومًا لشركة ByteDance لسحب عمليات TikTok الأميركية.

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وتجري ByteDance محادثات مع مستحوذين محتملين مثل Microsoft و Oracle.

قال متحدث باسم TikTok : "على الرغم من أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، فقد سعينا منذ ما يقرب من عام إلى الانخراط بحسن نية لتقديم حل بناء".

"ما واجهناه بدلاً من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة."

