الرئيس البرازيلى : العزل الصحى الذاتى فى زمن كورونا للضعفاء

وقال بولسونارو، مخاطبا منتجين زراعيين فى ولاية ماتو-غروسو البرازيلية، الجمعة: "لم تستسلموا أمام هذا الهراء، (لقد قالوا لكم) ابقوا فى البيوت أما الاقتصاد فسنعمل عليه لاحقا!!!، (أنا أعتبر أن) هذا كله للضعفاء فقط".
وشكر بولسونارو المنتجين الزراعيين على ضمانهم استمرار العمل فى الولاية على الرغم من التفشي، معتبرا أن جائحة فيروس كورونا حقيقة يجب مواجهتها وليس الاختباء منها.
وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
ويواجه الرئيس البرازيلى، الذى تعرض بنفسه فى يوليو الماضى للإصابة بالمرض، وقلل فى بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، يواجه انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة ومعارضته فرض إجراءات احترازية واسعة بذريعة ضرورة ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
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