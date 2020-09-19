ردا على خطوات أمريكا ضد تيك توك .. الصين تتوعد بإجراءات ضد واشنطن

وأعربت الوزارة الصينية، اليوم السبت، عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ضد "تيك توك"، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ "التنمر".
وأضافت الوزارة الصينية أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقى "تيك توك" و"وى تشات" الصينيين فى الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومى الأمريكى.
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