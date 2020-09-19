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فرنسا تسجل 13 ألف إصابة جديدة و123 وفاة بكورونا

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محمد بدر 2020-09-18 23:33 0 تبليغ

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وقالت وكالة الصحة العامة فى فرنسا إن البلاد تخطت عتبة 10 آلاف حالة خلال نهاية الأسبوع لأول مرة منذ مايو، وفى منطقة باريس إيل دو فرانس أفادت الوكالة بدخول 2311 شخصا المستشفى و86 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يعتقد الكثير من مسؤولى الصحة أن فرنسا تشهد الموجة الثانية من جائحة ، وكانت الحكومة الفرنسية قد ذكرت أنها ستشدد القيود فى عدة بؤر لتفشى الفيروس فى مدينتى ليون ونيس.

فى غضون ذلك أظهرت احصائيات حكومية إغلاق 89 مدرسة مؤقتا من بين 61500 مدرسة منذ بدء العام الدراسى منذ ثلاثة أسابيع.

وجاءت نتائج 891 طالبا إيجابية فى فحص الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالى الأسبوعى 5056 طالبا، كما ثبتت إصابة 284 من العاملين بهذه المؤسسات التعليمية، ليصل إجمالى حصيلتهم إلى 1307.

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