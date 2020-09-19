غوارديولا يكشف "الموعد المحتمل" لعودة أغويرو

كشف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن الموعد المحتمل لعودة المهاجم سيرجيو أغويرو للفريق.
وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي.
ولفت المدرب الإسباني إلى أن لياقة أغويرو قد تكون غير مكتملة حتى نوفمبر القادم، مضيفا: "نعرف أن إصابته صعبة".
وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال غوارديولا: "لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وأغويرو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعا. غاب لفترة طويلة وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزا"، حسبما نقلت "رويترز".
جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني أغويرو قد غاب عن آخر 12 مباراة لسيتي في موسم 2019-2020 وتشمل آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا في أغسطس.
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