فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لجماعة حزب الله

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الجناح المسلح لجماعة حزب الله اللبنانية يخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في فرنسا.
يأتي ذلك بعدما قال مسؤول أمريكي كبير إن الجماعة أقامت مخابئ في أوروبا منذ عام 2012.
وكان ناثان سيلز منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإنترنت قال أول أمس الخميس إن الجماعة المدعومة من إيران تهرب وتخزن مواد كيميائية، ومنها نترات الأمونيوم، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين ردا على مزاعم سيلز "على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم".
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