صحيفة يونانية تثير غضب الرئاسة التركية

أثار عنوان لصحيفة يونانية غضب النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، فعقب استدعاء أنقرة السفير اليوناني لديها على خلفية الواقعة، خرجت الرئاسة التركية بتصريحات غاضبة.
وانتقد فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي استخدام الصحيفة اليونانية عنوانا مسيئا لأردوغان.
وقال في تغريدة على تويتر إن استهداف الصحيفة للرئيس التركي "بشكل مناف للآداب" لا يتوافق مع حرية التعبير ولا أخلاقيات الصحافة.
وزعم المسؤول التركي أن هذه الفظاظة هي انعكاس للعقلية المنحرفة التي تهدف للحرب بدلا من السلام، والفوضى بدلا من الاتفاق شرقي المتوسط، وهي نتيجة للاستفزازات في المنطقة".
جاء ذلك عقب استدعاء الخارجية التركية السفير اليوناني لدى أنقرة، حيث أعربت الوزارة عن استيائها مما نشرته الصحيفة.
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