الارشيف / أخبار عالمية

الصين تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 32 حالة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة، بيانًا رسميًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة الـ14 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وهناك 24حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 20 في اليوم السابق، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

Advertisements

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

 

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصين تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا