اصابة صياد أردني بعضة " قرش " في العقبة

دوت الخليج :- اصيب صياد اليوم الجمعة بعضة قرش في العقبة اثناء محاولته اصطيادها . وقال مصدر : انه تم نقل المصاب الى مستشفى الامير هاشم العسكري للعلاج .

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