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إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن وقوع إصابات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعيا وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل شخصين إثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد.

وقالت وسائل الإعلام إن عددا كبيرا من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

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