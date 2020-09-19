ماكرون: رسالتنا واضحة لتركيا وهي الدعوة إلى حوار مسئول بحسن نية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن رسالة فرنسا تركيا واضحة وهي الدعوة إلى حوار مسؤول بحسن نية. وشنت تركيا هجومًا جديدًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لحقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يصب الزيت على نار المشاكل في منطقة شرق المتوسط" على حد قوله. وزعم أكار أن أفعال ماكرون تطيل فترة الوصول إلى الحل.

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