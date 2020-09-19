بسبب أردوغان .. تركيا مهددة بفقدان التغطية النووية الأمريكية

انتقد مدير المركز التركى لدراسات آسيا والمحيط الهادئ، البروفيسور التركى سلجوق تشولاق أوغلو، السياسة الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، محذرًا من أنها تواصل إبعاد التفاهم مع الولايات المتحدة، ما قد ينتهى بفقدان تركيا للتغطية النووية من أمريكا.





ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإلكترونى عن "أواسيا إكسبرت"، اليوم السبت، فإن تراجع أنقرة وسحب سفينة المسح التركية "عروج رئيس" من الجزء المتنازع عليه فى شرق البحر الأبيض المتوسط، يتوقع منه تتراجع الأزمة بين تركيا واليونان، وبالتالى يقل احتمال فرض عقوبات قوية من الاتحاد الأوروبى على تركيا.

إلا أن تطورات الأحداث فى تركيا تدفع الولايات المتحدة لدراسة ملفاتها العسكرية فى المنطقة، لاسيما ما لفت إليه رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رون جونسون، من أن الولايات المتحدة تخطط لنقل قاعدة إنجرليك الجوية الاستراتيجية من مقاطعة أضنة بجنوب تركيا، وربما تنقل القوات الأمريكية المتمركزة هناك إلى إحدى الجزر اليونانية.

وعلى الرغم مما يراه مدير المركز من استراتيجية قاعدة إنجرليك كونها قريبة بشكل مدهش من سوريا والعراق، إلا أنه لم يستبعد أن يتم إنشاء قاعدة عسكرية جوية أمريكية على إحدى الجزر اليونانية.

ويرى الباحث التركى فى حال تم ذلك، فإن سحب الرؤوس الحربية النووية الأمريكية من قاعدة إنجرليك سيكون إشارة سلبية لأنقرة، وبالتالى سوف تفقد تركيا الحماية النووية التى توفرها لها الولايات المتحدة.