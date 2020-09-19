عاجل.. إطلاق نار فى نيويورك وأنباء عن سقوط ضحايا

ويأتى الحادث بعد أيام من حادث آخر وقع يوم الأحد الماضى، عندما أُصيب شرطيان أمريكيان، إثر إطلاق رجل مسلح النار عليهما فى مدينة لوس أنجلوس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رجلا مسلحا أطلق النار على عنصرى أمن خلال وجودهما فى مركبتهما، بمقاطعة كومبتون. وأسفر الحادث حينذاك، عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة فى الرأس، ونقلهما إلى المستشفى