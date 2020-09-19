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قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيويورك

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قتل شخصان على الأقل وأصيب 14 آخرين خلال إطلاق نار شمال ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر مسؤولون محليون وشهود عيان أن الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن سقوط عدد من القتلى في روشستر شمال ولاية نيويورك الأمريكية.

وكانت تقارير أمريكية أفادت بإطلاق النار على العشرات في شوارع مدينة روشستر، بينما لم تكشف السلطات عن اعتقال مطلق النار، أو ملابسات الواقعة.

من جانبها، أكدت شرطة روشستر في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قواتها تباشر بلاغا حول إطلاق نار في شارع بنسيلفانيا مع أنباء عن سقوط قتلى.

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