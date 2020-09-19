زلزال قوى يضرب كاليفورنيا الأمريكية

ووفقًا لبيان الهيئة الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 15.4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17.6 كم.

ولم ترد على الفور معلومات بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الزلزال.