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زلزال قوى يضرب كاليفورنيا الأمريكية

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-19 11:39 0 تبليغ

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ووفقًا لبيان الهيئة الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 15.4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17.6 كم. 

ولم ترد على الفور معلومات بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الزلزال.

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