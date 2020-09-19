ماكرون يغرد : على تركيا الانخراط فى حوار مسؤول ووقف تدخلاتها

وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر"، اليوم السبت، طالب ماكرون أنقرة بالدخول فى حوار مسؤول مبنى على حسن النية وتحمل المسؤولية إزاء الوضع الحالى.

وكانت فرنسا أعلنت، أمس الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية مشددة على تركيا، كما دعا ماكرون إلى صوت أوروبى أكثر "وحدة ووضوحًا" تجاه استفزازات تركيا، فى شرق المتوسط، معتبرًا أن أنقرة "لم تعد شريكة".

ويعتزم الاتحاد الأوروبى، يوم الإثنين المقبل، مناقشة فرض عقوبات على قائمة شركات تركية انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، والمفروض من جانب الأمم المتحدة.

وكانت التوترات قد تصاعدت بين تركيا وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب إصرار تركيا على التنقيب غير المشروع عن النفط فى شرق المتوسط بالمياه الإقليمية الخالصة لقبرص واليونان، الذين تدعمهما باريس.