زلزال بقوة 4,6 درجة يضرب كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم السبت. وحسب الهيئة، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 15,4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17,6 كم. لم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

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