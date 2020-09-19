بعد اختلال قواتها بالشرق الأوسط.. تركيا تتودد لمصر

نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا حول أسباب تودد تركيا لمصر وذلك بعد انحصار قوي أنقرة وفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأثيره على صراعات الشرق الأوسط.

وقال الموقع الأمريكي إن الدور الذي تلعبه مصر فى ليبيا بمثابة بصيص أمل لتركيا بعد فقد قدرتها على التأثير في صراعات المنطقة، مما يؤثر أيضًا على طموحات أردوغان في مجال النفط شرق البحر المتوسط.

وأوضح "المونيتور" أن تركيا تتعرض لضغوط متزايدة لتقليص أطماعها فى النفط الليبي وتدخلها فى صراع طرابلس، الذي أصبح متشابكًا.

Advertisements

وأفاد الموقع بأن تركيا ترحب بالدور المصري فى ليبيا، بشرط تلبية بعض التوقعات التركية، وبينها تمهيد الطريق لتحسين العلاقات مع القاهرة.

وأكدت "المونيتور" أن مصر أثبتت قدرتها على التوسط بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وفشلت تركيا في الحفاظ على مكتسباتها من التدخل فى الصراع الليبي.

وأشار الموقع الامريكي إلى أن احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء ليبيا بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها طرابلس دفع الأطراف نحو المفاوضات مع احتدام التنافس.