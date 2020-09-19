نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم طائرة شحن كينية بالصومال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية "سيلفرستون آير"، اليوم السبت، في مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة الصومالية "مقديشو".
وأظهرت صور تم اتخاذها من موقع الحادث، اصطدام قمرة قيادة الطائرة بحاجز خرساني على بعد خطوات من البحر، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ولم يعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وأحد الحاضرين في موقع الحادث، مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن مطار آدم عدي يعد مقرا للبعثات الدبلوماسية ومهبطا لرحلات المساعدات الإنسانية في الصومال التي تحاول إعادة بنائها بعد أن دمرتها ثلاثة عقود من النزاعات.
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