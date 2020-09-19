نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم السبت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 15,4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17,6 كم. Advertisements ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هزة أرضية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.