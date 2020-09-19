



ارتفع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى 30 مليون و504 آلاف و864 حالة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج الإخبارية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفيات كورونا تتجاوز 951 ألف وفاة حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.