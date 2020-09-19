الارشيف / أخبار عالمية

مقتل مسؤول أفغانى برصاص مجهولين جنوب البلاد

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-19 12:13 0 تبليغ

Advertisements

وفى بيان للمكتب الإعلامى لإقليم باكيتا، قال إن أيوب غروال تعرض لهجوم عندما كان فى طريقه إلى إحدى الجامعات بمدينة جارديز، عاصمة الإقليم. 

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن حركة طالبان تنشط منذ فترة طويلة فى الإقليم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأفغانى أشرف غنى، عن تعاطفه مع أسرة غروال، قائلا إن مسلحى حركة طالبان يتعين أن يقبلوا طلب الأفغان لوقف إطلاق النار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل مسؤول أفغانى برصاص مجهولين جنوب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا