الله يهنيكم بالسيسي.. رسالة مؤثرة من إعلامية كويتية للشعب المصري

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن ما تحقق فى عهد الرئيس السيسي خلال 6 سنوات لم تشهده مصر فى عهد الرؤساء السابقين ويحتاج لـ 30 عاما لتحقيقه.

وأوضحت الرشيد، فى تصريحات خــاصة لـ دوت الخليج"، أن واجهة مصر تغيرت بالكامل جملة وتفصيلًا بإنشاء مشروعات البنية التحتية والعمرانية التى لا تعد ولا تحصي، والقضاء على العشوائيات لتصبح مصر بالصورة التى ترقى بها دون عشوائيات وتسكين المواطنين فى أماكن آدمية، فضلًا عن تطوير المستشفيات والإهتمام بصحة المواطنين من خلال إطلاق حملات صحية للقضاء على فيروس سي والأمراض المتوطنة وأصبحت مصر بالفعل خالية من فيروس سي وفحص أمراض سرطان الثدى للسيدات فضلًا عن تطوير منظومة الصحة بالكامل وتعميم التأمين الصحى الشامل كحق للمواطن ليحيا حياة كريمة والإهتمام بتطوير التعليم ليتواكب مع مستجدات العصر ومتطلبات السوق فى آن واحد، فضلًا عن إهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان من جديد .

ولفتت "الرشيد"، إلى الجهود الجبارة التى تقوم بها مصر فى مساران متوازيان دون أن يؤثر أحدهما على الأخر فـ يد تبنى وأخرى تحارب الإرهاب، مثمنة جهود الجيش المصري الباسل فى التصدى للعناصر الإجرامية الإرهابية وحماية حدود الدولة من أي تهديدات داخلية أو خارجية، قائلة: هذا ما لمسناه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمن واستقرار فى ربوع مصر ممتدًا هذا الأثر الإيجابي إلى دول الخليج فأمن الخليج من أمن مصر والعكس، ومؤكدة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع .

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وأضافت أن فى عهد الرئيس السيسي يتم القضاء على الفساد من أعلى درجة حتى أقلها ولا مكان للمحسوبية، فقد أطيح بمسؤولين كبار توروطوا فى قضايا الفساد بكافة اشكاله سواء قضايا إدارية أو مالية أو صورة الفساد فى التعدى على أراضى الدولة .

ووجهت الإعلامية الكويتية، رسالة إلى الشعب المصري، قائلة، تحية من القلب لكل مصري ومصري لجيش مصر العظيم ولشعبها وقائدها الحكيم ولقراراته الرشيدة التى تصب فى صالح العرب أجمع قبل مصر . .. أقول لكم .. الله يهنيكم يا مصريين بالسيسي".