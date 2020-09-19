نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على مفرقعات "معلبة" في مرفأ بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر الجيش اللبناني، اليوم السبت، على 1.3 طن من المفرقعات، أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وأصدر الجيش اللبناني، بيانًا قال فيه: "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات، موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".

وأضاف الجيش اللبناني: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها"، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

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هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.