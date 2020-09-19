الهند.. إحباط مخطط إرهابي كبير واعتقال عناصر من القاعدة

اعتقلت السلطات الهندية عددا من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي في عدة مواقع منها العاصمة نيودلهي.

وقالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند، السبت، إنها اعتقلت تسعة من متشددي تنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجمات على عدة مواقع بعضها في نيودلهي.

وأضافت الوكالة، وهي الجهة الأساسية المعنية بمكافحة الإرهاب في البلاد، في بيان "المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت حيوية في الهند بهدف قتل الأبرياء وبث الرعب".

ونقلت رويترز عن البيان إن المعتقلين "عقدوا العزم على تنفيذ هجمات في عدة أماكن" منها العاصمة.

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وأشارت الوكالة إلى أن ستة منهم اعتقلوا في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، بينما اعتقل ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب. وأضافت أنهم "مرتبطون بجناح القاعدة الذي ترعاه باكستان".

وزعمت الوكالة أنها استردت "كمية كبيرة من الأجهزة الرقمية والأسلحة الحادة والدروع الواقية والأسلحة النارية المصنوعة محليا والمقالات والأدبيات وغيرها من الوثائق من المتهمين.

ولم يستجب متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بعد لطلب التعليق. ونفت باكستان مرارا منح أي دعم مادي للمتشددين.