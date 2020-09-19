وفيات كورونا تتخطى 24 ألفا فى إيران

وفى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمى الإيرانى، قالت سادات، إن العدد الإجمالى للإصابات زاد بواقع 2845 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 419043 إصابة مؤكدة، حيث تعد إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررًأ من الجائحة.
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