وفيات كورونا تتخطى 24 ألفا فى إيران





قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لارى سادات، اليوم السبت، إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت فى إيران إلى 241818 حالة، وذلك بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

وفى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمى الإيرانى، قالت سادات، إن العدد الإجمالى للإصابات زاد بواقع 2845 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 419043 إصابة مؤكدة، حيث تعد إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررًأ من الجائحة.

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