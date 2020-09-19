مواطن عماني: لمسنا طفرة غير مسبوقة فى مصر بمشروعات تنموية

أشاد الدكتور عبد العزيز العوضي، أستاذ القانون فى الضوابط الشرعية للدساتير بالفقه الإسلامى والقانون، بالجهود المصرية التى تتم على قدم وساق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات ويفخر بها العالم .

وأوضح" العوضي"، فى تصريحات لــ " دوت الخليج"، أن المواطن العماني خلال زيارته إلى مصر فى الفترات الأخيرة لمس إنجازات غير مسبوقة تحققت على أرض الواقع من مشروعات تنموية وبنية تحتية كـ الكباري والطرق التى قللت من حدة الزحام وافتتاح مشروعات الأنفاق التى تستوعب ملايين المواطنين، إضافة للخدمات الصحية المقدمة والتعليم بصورته الحديثة.

وأضاف ، أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي هى العهد المتجدد وليس غريب على مصر أم الدنيا أرض الكنانة أن تفاجئنا يوما بعد يوم بإنجازات يفخر التاريخ بها و يسطر ملحمة شعب وجيش وقيادة من أجل تنمية مستدامة.