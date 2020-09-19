نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تعلن إحباط مخطط إرهابي كبير واعتقال عناصر من القاعدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الهندية، اعتقال عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي في عدة مواقع منها العاصمة نيودلهي.
وقالت السلطات الهندية، إنها اعتقلت تسعة من متشددي تنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجمات على عدة مواقع بعضها في نيودلهي.
ووفقًا لوكالة التحقيقات الوطنية في الهند، كانت المجموعة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت حيوية بهدف قتل الأبرياء وبث الرعب.
واعتقلت السلطات الهندية، ستة أشخاص في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، بينما اعتقل ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب، مضيفة أنهم "مرتبطون بجناح القاعدة الذي ترعاه باكستان".
وأفادت وكالة رويترز، بأن المعتقلين "عقدوا العزم على تنفيذ هجمات في عدة أماكن" منها العاصمة.
وكانت وكالة التحقيقات الوطنية، عزمت أنها استردت "كمية كبيرة من الأجهزة الرقمية والأسلحة الحادة والدروع الواقية والأسلحة النارية المصنوعة محليا والمقالات والأدبيات وغيرها من الوثائق من المتهمين.
ولم يستجب متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بعد لطلب التعليق. ونفت باكستان مرارا منح أي دعم مادي للمتشددين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الهند تعلن إحباط مخطط إرهابي كبير واعتقال عناصر من القاعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.