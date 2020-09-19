آثار تعذيب.. العثور على 6 مصريين مقيدين بالسلاسل في ليبيا.. فيديو

عثرت السلطات في ليبيا على 6 مهاجرين مصريين مقيدين بالسلاسل في مدينة طبرق شرق البلاد.

وظهر على المهاجرين المصريين المكبلين آثار التعذيب، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مكان آمن، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وذكر الموقع أنه بعد ورود معلومات عن تواجد وكر ومخزن للهجرة غير الشرعية بجنوب منطقة الفرين شرق مدينة طبرق، جرى على الفور تكليف قوة أمنية، حيث تمت مداهمة المخزن.

وأوضح على إثر ذلك تم العثور على 6 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية، مكبلين بالسلاسل الحديدية وتظهر عليهم آثار التعذيب.

ونشر الموقع مقطع فيديو قال إنه للمهاجرين المصريين يظهر فيها عدد من الأشخاص المكبلين في إحدى السيارات بينما يصطف الأمن حولهم.